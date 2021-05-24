Пропавшего мужчину три недели ищут в Барнауле

34-летнего Андрея Дубских разыскивают в Барнауле. В последний раз его видели почти три недели назад – 4 мая.

С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост 180 см, худой, рыжие волосы, голубые глаза. На момент исчезновения был одет в тёмно-синюю ветровку и спортивные штаны того же цвета, чёрные кроссовки и бейсболку.

Волонтёры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).