Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём славянской письменности и культуры

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днём славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечают 24 мая.

"Этот праздник является данью важнейшему событию в истории славянских народов – созданию азбуки просветителями Кириллом и Мефодием. Именно она стала основой русской письменности, способствовала формированию современной культуры. Спустя столетия можно сказать, что кириллица является одним из главных объединяющих начал нашего многонационального государства", – говорится в поздравлении, которое опубликовано на официальном сайте региона.

Глава региона добавил, что в Алтайском крае этот день традиционно отмечают выставками и концертами. Он также рассказал, что в этом году жителей региона ждут новые книги в серии "Алтай. Судьба. Эпоха" об Алексее Ванине, Екатерине Савиновой, Георгии Гребенщикове и Иде Калининой. В заключение Виктор Томенко пожелал землякам счастья, здоровья и благополучия.

День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и Мефодия) – российское название праздника, приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, живших в IX веке. Аналогичные торжества также отмечаются в Белоруссии, Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Украине, Чехии, Словакии и Приднестровье.