Отдыхающего на дереве медведя заметили в Алтайском заповеднике

Медведя, отдыхающего на дереве, нависшим над обрывистым склоном, наблюдали государственные инспекторы Алтайского заповедника в ходе патрулирования береговой зоны заповедной части Телецкого озера.

Медведь свесился с наклонившейся части дерева и не подавал признаков жизни. Видеозапись опубликовал на своем YouTube-канале Алтайский государственный природный биосферный заповедник.

"Однако людям удалось шумом привлечь его внимание, зверь поднял голову и изучив обстановку, продолжил отдыхать, — рассказали в заповеднике. — В таком "висящем" виде он и был оставлен сотрудниками заповедника, продолжившими патрулирование береговой зоны".

Напомним, 10 мая подписчики сообщества Barnaul22 опубликовали видео, сделанное якобы в одном из дворов города. Мужчина снял медвежонка, который бегает по детской площадке.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк опроверг информацию. По его словам, видео о прогулке медведя на улице Деповской в Барнауле либо является фейком, либо на нём запечатлели "домашнего" медвежонка.