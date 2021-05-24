Двух пропавших в Горном Алтае школьниц нашли живыми

В Республике Алтай полицейские нашли двух 16-летних девушек, которые 14 мая самовольно покинули стены школы-интерната для детей-сирот имени Жукова в Горно-Алтайске и не вернулись.

"Воспитанниц специализированного учреждения нашли на одной из улиц Горно-Алтайска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девушки уже возвращены в учреждение", — рассказали в пресс-служба регионального МВД.

Полицейские проводят проверку, а также выясняют все обстоятельства, в том числе причины и условия, которые поспособствовали самовольному уходу воспитанниц из школы-интерната.

Напомним, что на прошлой неделе из-за исчезновения этих девушек алтайский СКР возбуждал уголовное дело об убийстве.