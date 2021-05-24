Бизнес-седан в десятом поколении: как прошла презентация обновлённой Toyota Camry

Презентация новой Toyota Camry прошла в Тойота Центре Барнаул. В честь выхода одной из главных новинок весны 2021 года для гостей было организовано праздничное мероприятие. В программу вошли:

зона кейтеринга, вкуснейшие фуд-боксы, ароматный кофе;

аквагрим и видеоспинер;

гоночный трек, на котором можно размяться перед настоящим тест-драйвом;

подарки и призы от Тойота Центра Барнаул и партнёров мероприятия – компаний StarLine и ВТБ Лизинг;

тест-драйв обновлённой Toyota Camry.

Toyota Camry – это легендарный бизнес-седан. В этом году модели исполняется уже 41 год. Гости мероприятия имели возможность ознакомиться с обновлением уже десятого поколения автомобиля.

Чтобы испытать автомобиль в движении и почувствовать все его преимущества, можно записаться на тест-драйв в Тойота Центре Барнаул по телефону 23-23-23 или по адресу Павловский тракт, 164а.

Тойота Центр Барнаул

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164а

Тел.: +7 (3852) 23 23 23