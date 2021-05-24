Владимир Жириновский рассказал, в чём ошибся Сталин в Великой Отечественной войне

Иосифу Сталину не нужно было настаивать на том, чтобы союзники СССР по антигитлеровской коалиции – Великобритания и США – торопились открывать Второй фронт, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, именно это и было ошибкой советского лидера. И вместо того чтобы торопить союзников открывать Второй фронт, Сталину следовало требовать самолёты, танки, продовольствие и автомобили, убежден парламентарий.

"Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы – там, за океаном. Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, всё оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени", – заявил Жириновский (цитата по РИА Новости).

Ранее Владимир Жириновский заявил, что не готов завещать своё тело на благо науки. По его словам, ему больше симпатизирует вариант заморозки для возможного потом оживления. При этом лидер ЛДПР отметил, что просыпаться в будущем он не хочет, поскольку, по его мнению, со временем ситуация в России только ухудшится.