Владимир Жириновский рассказал, в чём ошибся Сталин в Великой Отечественной войне

Иосифу Сталину не нужно было настаивать на том, чтобы союзники СССР по антигитлеровской коалиции – Великобритания и США – торопились открывать Второй фронт, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его словам, именно это и было ошибкой советского лидера. И вместо того чтобы торопить союзников открывать Второй фронт, Сталину следовало требовать самолёты, танки, продовольствие и автомобили, убежден парламентарий.
"Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы – там, за океаном. Мы летом 1944 года уже стояли в Европе. Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, всё оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени", – заявил Жириновский (цитата по РИА Новости).
Ранее Владимир Жириновский заявил, что не готов завещать своё тело на благо науки. По его словам, ему больше симпатизирует вариант заморозки для возможного потом оживления. При этом лидер ЛДПР отметил, что просыпаться в будущем он не хочет, поскольку, по его мнению, со временем ситуация в России только ухудшится.
Комментарии
Остаётся только гадать, какое отношение это старое и потасканное тоталитарное чучело имеет к либерализму и демократии?
Либерально-демократические бомбёжки Вьетнаме,Югославии,Ливии,Сирии ,Ирака...Более 1000 военных баз по всему свету.Что может быть демократичнее и либеральнее США?
Больной человек...
24.05.2021 10:39
- гость -
Это уже было следствие. "События" там развивались куда более раньше и визжать о бомбардировках США или НАТО, всё равно что ругать хирурга за то что он отрезал пальцы обморозившимуся алкашу.
Легко рассуждать теперь постфактум... Имея в голове однобокую информацию...
Ещё как жирик, можно сказать всё, что-то да сбудется и тогда можно кричать что он провидец.
А по сабжу - ага, те кто всю эту войну организовали, ровно капиталистические США и Америка, сидели бы и ждали когда СССР задавит фашизм и начнет единолично делить для себя Европу?... Они же для этого все это затеяли?...
Сидели до 44 ждали кто начнет явно побеждать, что бы выскачь как черти из табакерки на стороне победителя!... Собственно этот их план всем известен.
И ещё. Любой капиталистический кризис, особенно такой как великая депрессия заканчивается войной! А значит разорением одних и победой других. Ну можно ещё разорить какую-нибудь большую страну в 91-м, но этого хватает ровно до 2008 года...
Капитализм!?
24.05.2021 10:54
- гость -
Набор хардкорного консервативно-коммунистического барахал у тебя в голове. Как в оценки роли союзников во ВМВ так и в части экономических кризисов. Российские коммуняки тоже ни черта в экономике не понимали, потому и канули в лету.
Соглашусь с гостем 10.54, все правильно.
А чтобы остудить Сталинские амбиции была использована атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Не надо забывать об этом. Да и что сделано, то сделано.
Заслуга Сталина в том что он всех славян на тот момент объединил в единый соцлагерь и это позволило им выжить и сохранить свою культуру.
24.05.2021 10:45
АБОРИГЕН
Обмороженные пальцы хирург должен резать, но здоровые не надо. И не надо ничего резать если тебя хирургом никто не назначал
Неужели в стране есть люди, которые реально воспринимают жирика как адекватного политика и готовы ему доверить свое будующее? Скорее всего они так протестуют против нынешнего режима и власти ротенбергов и абрамовичей с чубайсами!
Ну придет жирик к власти в знак протеста, тут же будут протестовать против жирика. У жирика реально есть свои избиратели и их не так мало
Вообще-то, публикация книг Суворова-Резуна, Солонина и открытие "баварских архивов" радикально изменило представление о той войне в мире.
Теперь уже все уверены, что Сталин готовился напасть на Германию в 1941 г., а нападение на Польшу в 1939 г. Германии, а затем и Советского Союза было спровоцировано информацией разведки Коминтерна, предоставленной Москвой Берлину, о подготовке отторжения сионистским движением "Бейтар" Восточной Пруссии от Германии с целью основать там сионистское государство.
Всё, что требуется, чтобы раз и навсегда положить конец спекуляциям о Второй Мировой, - это открыть все архивы.
А они до сих пор закрыты только у нас!
Между прочим, Германия прецедентно прекратила уголовные преследования за отрицание холокоста.
24.05.2021 12:38
- гость -
На социале заработала????И на квартиру и на пенсию????Да ладно?И в какой стране такая Германия?Не, лучше так:На какой планете та Германия?))
Ногтя мизинца Сталина не стоит этот депутат. Величайшая мудрость Сталина как стратега привела что 1. англосаксы не напали на нас вместе с Гитлером, а оказали мощнейшую помощь уже в первые полгода Отечественной войны (хотя конечно Гитлеру они дали больше). 2. Япония не открыла второй фронт на Востоке. 3. Максимально отодвинул сроки начала Отечественной войны.
И это лишь то что на поверхности.
У меня тоже знакомые в Германии, что то другое рассказывают. Переехали в 92 году.
Оба с высшим образованием, работали то прислугой , то на неквалифицированном труде.
Квартира только съемная. Социалку получили только на новорожденного там, после 5 лет проживания, ребенка. Да за рождение немчонка там хорошо платили раньше.
24.05.2021 11:25
гость
Режим Саддама, Милошевича и прочих упрырей имеет какое-то отношение к слову "здоровый"?
США в своё время были втянуты во ВМВ, как усилиями стран оси так уговорами союзников. С тех пор стало ясно кто "в доме взрослый", а кто "прыщавый щегол пубертатного периода". Власти США сделали правильный вывод из опыта полученного во ВМВ, лучше вмешаться сразу и не дать всему этому "благолепию" развернуться в полный рост.
Тем временем, даже в период своего расцвета, совок и близко не тянул на роль "взрослого", оставаясь" маргинальным типом из подворотни".
А вообще главная ошибка Сталина давно известна - в 1938-м он не доконца вычистил троцкистов - тогдашних либералов, они-то и подложили свинью в начале войны на Западном фронте. Генералы Павлов (участник заговора Тухачевского) и Коробков - лишь верхушка айсберга. С другой стороны а где других генералов брать, на кого менять? Так что.. нет сослагательного наклонения у истории.