Похитителя рельсов осудили за нападение на алтайского полицейского

Жителя Бийска признали виновным в применении насилия опасного для жизни против начальника линейного пункта полиции городской станции, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.
Как выяснили следователи, злоумышленники распилили рельсы и планировали вывезти их, чтобы потом продать.
"Во время следования с места преступления грузового автомобиля ГАЗ-66, гружённого фрагментами рельсов, сотрудники транспортной полиции остановили данный автомобиль и предложили злоумышленникам проследовать в линейный пункт полиции для выяснения обстоятельств", – уточнили в алтайском ЛУ МВД России на транспорте.
Однако сдаваться правоохранителям в планы одного из злоумышленников не входило. В связи с этим он предпринял отчаянную попытку скрыться.
"В ответ на законные действия сотрудника полиции обвиняемый, пытаясь скрыться с места задержания, нанёс сотруднику полиции несколько ударов металлической трубой по правой руке, а также протащил его на крыле колеса автомобиля, причинив ему телесные повреждения, – рассказали в Западно-Сибирском СУТ СК России. – Несмотря на оказанное сотруднику полиции сопротивление, обвиняемый был задержан".
Бийский городской суд за нападение на правоохранителя приговорил мужчину к выплате штрафа. Уголовное дело о хищении рельсов выделено в отдельное производство.
Комментарии
Сплошные нарушения. Полицейский предложил преступнику... здесь необходимо жёсткое задержание, чтобы не получать трубой.
А если до такого дошло, то почему за нападение на полицейского штраф, а не пожизненное лишение свободы? В чём дело?
24.05.2021 10:33
- гость -
За удар трубой по руке пожизненное? Вы серьезно?
За удар трубой по руке пожизненное? Вы серьезно?
Вот если бы рельсой, тогда другое дело
Бийский городской суд за нападение на правоохранителя приговорил мужчину к выплате штрафа
Вообще гуманный суд. Если деньги есть, полицейского можно бить трубой
Нормальные полицейские умеют за себя постоять. И суда не надо.