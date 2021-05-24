Похитителя рельсов осудили за нападение на алтайского полицейского

Жителя Бийска признали виновным в применении насилия опасного для жизни против начальника линейного пункта полиции городской станции, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

Как выяснили следователи, злоумышленники распилили рельсы и планировали вывезти их, чтобы потом продать.

"Во время следования с места преступления грузового автомобиля ГАЗ-66, гружённого фрагментами рельсов, сотрудники транспортной полиции остановили данный автомобиль и предложили злоумышленникам проследовать в линейный пункт полиции для выяснения обстоятельств", – уточнили в алтайском ЛУ МВД России на транспорте.

Однако сдаваться правоохранителям в планы одного из злоумышленников не входило. В связи с этим он предпринял отчаянную попытку скрыться.

"В ответ на законные действия сотрудника полиции обвиняемый, пытаясь скрыться с места задержания, нанёс сотруднику полиции несколько ударов металлической трубой по правой руке, а также протащил его на крыле колеса автомобиля, причинив ему телесные повреждения, – рассказали в Западно-Сибирском СУТ СК России. – Несмотря на оказанное сотруднику полиции сопротивление, обвиняемый был задержан".

Бийский городской суд за нападение на правоохранителя приговорил мужчину к выплате штрафа. Уголовное дело о хищении рельсов выделено в отдельное производство.