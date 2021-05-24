Двое человек пострадали при столкновении грузовика с легковушкой на Чуйском тракте

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

В Кош-Агачском районе Республики Алтай в результате ДТП получили травмы водители двух автомобилей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла вечером 23 мая на 869-м километре Чуйского тракта. 38-летний житель Алтайского края, управляя грузовиком Scania, двигался в сторону села Кош-Агач и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Toyota Corolla, за рулём которой находился 25-летний житель Кош-Агачского района.

В результате обоих водителей доставили в районную больницу, водителя легковушки при этом госпитализировали.

Полицейские возбудили административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.