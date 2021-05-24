Стой, кто идёт: "Росводоканал Барнаул" просит соблюдать пропускной режим на объектах

На Алтае в самом разгаре дачный сезон: садоводы направились на свои участки. Ряд объектов "Росводоканала Барнаул" находится в непосредственной близости от дачных участков и мест отдыха горожан, при этом они являются режимными. В компании напомнили, что нахождение посторонних лиц на территории предприятия запрещено.

"Нами приняты все необходимые меры по защите объектов предприятия в соответствии с федеральным законодательством о противодействии терроризму. Объектам присвоены категории антитеррористической защищённости. Например, "Речной водозабор № 2", находящийся рядом с садоводством "Речной причал", является объектом, подлежащим антитеррористической защите. Теперь дачникам проход через территорию водозабора закрыт, и им нужно искать другие пути к своим участкам", – рассказал заместитель генерального директора по безопасности и режиму "Росводоканала Барнаул" Владислав Кулешов.

На объектах барнаульского водоканала установлены заборы, пропускные пункты, камеры и другие средства обеспечения антитеррористической безопасности. Кроме того, на каждом объекте имеются таблички, которые предупреждают, что проход и проезд по территории запрещён.

Представители барнаульского водоканала просят горожан соблюдать пропускной режим и не портить себе отдых на природе. Ведь в случае несоблюдения правил и попытки проникновения на территорию предприятия жизнеобеспечения, нарушителя ждёт общение с представителями правоохранительных органов и оформление административного протокола.

ООО "Барнаульский водоканал"

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