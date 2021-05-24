10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3170, сообщает краевой оперативный штаб.

За сутки в лабораториях подтвердили 62 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 221. Выздоровели 46 139 человек (+40 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 18, Бийск – 14, Новоалтайск – 7, Первомайский район – 5, Камень-на-Оби, Волчихинский район – по 3 заболевших, Залесовский, Ключевский районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 153 пациента, из них 58 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 248 коек.