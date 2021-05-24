Незаконную парковку нашли рядом с "Леруа Мерлен" в Барнауле

Участники экологического рейда составили акт об административном нарушении против автомобилистов, которые парковали транспорт в водоохранной зоне Оби в Барнауле. Мероприятие провели отдел по охране окружающей среды краевой столицы и региональное Минприроды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Установлен факт стоянки транспортных средств в водоохранной зоне реки Обь вдоль Правобережного тракта недалеко от здания магазина "Леруа Мерлен" (Правобережный тракт, 25), которая составляет 200 метров", – уточнили в мэрии.

Нарушителей привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 8.42 КоАП ("Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны").

Для физических лиц максимальный размер штрафа составляет 4,5 тысячи рублей, для должностных – 12 тысяч, для юридических – 500 тысяч.