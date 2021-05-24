В Новосибирске на предварительном голосовании "Единой России" по одному из округов на праймериз заявился крестник алтайского губернатора Михаила Евдокимова, Александр Борматов. Его кандидатуру в качестве вероятного победителя по Искитимскому округу № 137 ранее согласовало партийное руководство. Однако, по данным amic.ru, позднее это решение было отозвано. Теперь политические перспективы Борматова непонятны.

С 24 мая в Новосибирской области проходит предварительное голосование ЕР в Госдуму в четырёх одномандатных округах. На округ № 137 федеральным центром была согласована и выдвинута кандидатура Александра Борматова, автора известного проекта о талантливых детях "Герои с нашего двора". Кроме того, Борматов является крестником "народного" губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

Около пяти лет назад Борматов придумал и запустил проект о талантливых детях из спорта, культуры, науки, который на данный момент реализуют в 27 регионах, в том числе и в Алтайском крае.

Между тем, по данным источников amic.ru, возможно, что единороссы сделают ставку совсем не на Борматова, а на другого кандидата, которому уготована роль спойлера. Дело в том, что Борматову якобы пеняют на нехватку политического опыта: в частности, он не работал раньше депутатом на муниципальном и региональном уровне. Также "в вину" ему ставят и излишнюю самостоятельность.

При этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников, по некоторым данным, готов поддержать Борматова, но этому противятся местные элиты.

По мнению экспертов, если ЕР сделает так, что Борматов на праймериз проиграет свой округ, прошедший дальше кандидат от партии власти (предположительно, это учёный Дмитрий Старостенко) не будет иметь шансов на сентябрьских выборах против представителей оппозиции. Пока звучат две фамилии. Это экс-глава Первомайского района Новосибирска представитель КПРФ Виталий Новосёлов и справоросс Александр Аксененко. Последний входит в состав депутатов Заксобрания области, также Аксененко известен как совладелец строительной компании "Вира-строй".

Именно ему может отойти думский мандат. По мнению аналитиков, для области и ЕР этот кандидат (несмотря на внешнюю оппозиционность) окажется более прогнозируемым и управляемым, чем Александр Борматов.

По другим округам от Новосибирской области в ГД могут пойти действующий парламентарий Виктор Игнатов (№ 138), депутат Заксобрания, главврач Новосибирского онкодиспансера Олег Иванинский (№ 135) и нынешний депутат Госдумы Дмитрий Савельев (№ 136), не так давно сменивший ЛДПР на ЕР.