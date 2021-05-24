Алтайское "Бюро судебного взыскания" оштрафовали за коллекторов

ООО "Бюро судебного взыскания" (БСВ) выплатила 50 тысяч рублей штрафа за нарушение законодательства при попытке взыскать деньги с должника, сообщили amic.ru в УФССП России по Алтайскому краю.

Жительница региона пожаловалась приставам, что её беспокоят частые звонки от сотрудников коллекторского агентства.

При проверке выяснилось, что БСВ наняла сразу два юрлица для работы с должницей, в то время как законом оговаривается одно.

Региональное управление ФССП России в связи с этим обратилось в суд. Согласно решению инстанции, права женщины восстановлены, а компания оштрафована.