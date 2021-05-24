В Госдуме назвали самые востребованные профессии в России

Курьер, водитель, бухгалтер, арт-дизайнер и IT-дизайнер – самые востребованные профессии в России, заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб в беседе с ura.ru.

Международный HR-консультант Зулия Лоикова к этому перечню добавила дальнобойщика, токаря, фрезеровщика, слесаря, электрика и сантехника. По её словам, таких работников "вообще не найти, даже зарплата в 350 тысяч не спасает ситуацию", поскольку старые специалисты не хотят переучиваться, а молодым подобная работа быстро надоедает.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентины Кабановой, в будущем самыми востребованными будут IT-специалисты, робототехники, обслуживающий персонал для беспилотного общественного транспорта и строители.