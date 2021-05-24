Валентина Матвиенко поздравила жителей ставшего городом трудовой доблести Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / t.me/barnaul_org

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила барнаульцев и мэра Вячеслава Франка с присвоением Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации в Telegram.

"Уважаемый Вячеслав Генрихович! Поздравляю вас и всех жителей города Барнаула с присвоением городу почётного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Желаю всем мира, добра и процветания", – говорится в правительственной телеграмме.

Напомним, 20 мая президент России Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" присвоить Барнаулу и ещё 11 городам звание "Город трудовой доблести", подписав соответствующий указ. Теперь в краевой столице установят стелу с гербом и текстом указа главы государства, а также будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая, а также на День города.