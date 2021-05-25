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Молодой учёный из АлтГТУ получит два миллиона от Фонда содействия инновациям

, ИА "Амител"
Грант направлен на реализацию проекта по изготовлению детали из разработанного учёным комплексно-модифицированного чугуна

Фонд содействия инновациям подвёл итоги конкурса по программе "Старт-1". Проект из Алтайского края рекомендовали к получению гранта. 

На участие в конкурсе поступило почти 1400 заявок. К финансированию фонд рекомендовал 160 авторских предложений. Поддержку в два миллиона рублей получит проект молодого учёного АлтГТУ Дениса Габеца "Разработка состава и способа получения комплексно-модифицированного чугуна повышенной износостойкости и прочности для деталей, работающих в условиях ударно-фрикционного износа".

"К деталям, работающим в условиях ударно-фрикционного износа можно отнести: корпусные изделия, детали подвижного состава и детали тормозных систем. Одной из таких деталей является колпак скользуна тележки грузового вагона. Главная задача проекта – создание детали, работающей в сложных условиях ударно-фрикционного износа", – поясняет молодой учёный.

Денис Габец разработал и запатентовал комплексно-модифицированный чугун (СЧКМ-45), который обладает рядом преимуществ по сравнению с известными материалами. Сравнительные триботехнические испытания разработанного чугуна показали, что его износостойкость в 1,5 раза выше, по сравнению с чугуном СЧ-35.

По словам разработчика, в этом году планируется изготовить опытные образцы колпака скользуна из разработанного комплексно-модифицированного чугуна СЧКМ-45, а также провести его натурные испытания.

Напомним, что программа "Старт" направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, которые стремятся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги, при этом используя результаты собственных научно-технических и технологических исследований. Особое внимание уделяют предприятиям, находящимся на начальной стадии развития и имеющим значительный потенциал коммерциализации.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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