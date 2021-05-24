Алтай вошёл в пятёрку регионов России с лучшей рождаемостью

Федеральный проект "Трезвая Россия" опубликовал "Демографический рейтинг регионов – 2021", в котором Республика Алтай заняла восьмое место, а по рождаемости на тысячу человек – пятое.

Демографию регионов оценивали по шести критериям: "Рождаемость", "Прирост населения", "Число детей на одну женщину", "Искусственное прерывание беременности" и "Уровень социального комфорта для рождаемости".

В топ-5 попали кавказские республики: Чечня с 44,78 балла, Тыва (42,63), Ингушетия (39,34), Дагестан (37,79) и Ненецкий автономный округ (35,53).

Кроме этого, в десятке оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (34,94), Северная Осетия (34,69), Республика Алтай (34,43), Ханты-Мансийский автономный округ (34,21) и Кабардино-Балкария (33,98).

Москва и Санкт-Петербург заняли 16-е (32,43 балла), 18-е (32,26 балла) места соответственно. Алтайский край расположился на 52-й строчке, набрав 28,74 балла.

Среди пяти регионов с худшей демографией оказались Ленинградская (25,75), Смоленская (26,26), Псковская (26,33), Орловская (26,81) и Брянская (26,84) области.