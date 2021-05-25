Выдачу "Сельской ипотеки" в Алтайском крае могут возобновить через несколько месяцев

Программу "Сельской ипотеки" в Алтайском крае могут возобновить уже летом 2021 года. Сейчас банки ждут информации, сколько средств они получат по программе и когда будут переведены деньги. По мнению представителей кредитных организаций, государство заинтересовано в продлении программы, ведь она стимулирует развитие рынка малоэтажного жилья.

Акцент – на стройку

Банки России перестали выдавать кредиты по "Сельской ипотеке" в начале апреля 2021 года. Организации заявили, что исчерпали лимит средств, предоставленных государством на субсидирование кредитов. Сейчас банки ждут новых денежных траншей.

"Пока приём заявок не ведётся в связи с ограниченной квотой. В июле мы ожидаем получить информацию, как будет развиваться "Сельская ипотека", какой объём квот мы получим", – сообщила на круглом столе 20 мая заместитель управляющего Алтайского отделения Сбербанка Алла Косоухова.

Всего в 2020 году "Сельскую ипотеку" оформили почти 900 алтайских семей на сумму 1,4 млрд рублей, подчеркнул начальник отдела по развитию партнёрского канала продаж "Россельхозбанка" Николай Скрипин.

"Рост по объёмам выдачи в первом квартале 2021-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 88%. С января по март 2020-го выдано 126 кредитов, а в 2021-м – 238. При этом все они выданы на вторичный рынок, всего два кредита выдано на строительство", – говорит Скрипин.

В банке ожидают, что в 2021 году число ипотек на возведение домов вырастет: "Россельхозбанк" смягчил требования к строительным компаниям, которые имеют право работать с программой.

"Мы уже аккредитовали 14 подрядных организаций, которые могут строить на территории сельской местности в Алтайском крае. Были упрощены требования к таким строительным организациям. Если раньше мы анализировали их финансовую отчётность, у них должен был быть определённый опыт работы, то теперь достаточно основного ОКВЭДа (общероссийский классификатор видов экономической деятельности, – прим. ред.) и ходатайства администрации района", – отмечает банкир.

По его словам, финансирование стройки по "Сельской ипотеке" идёт траншами: в момент подписания кредитного договора банк выдаёт заёмщику 30%, после возведения фундамента ещё 30%, оставшиеся 40% – после ввода дома в эксплуатацию.

Работу по привлечению застройщиков на рынок малоэтажек ведёт и Сбербанк. По словам Аллы Косоуховой, в Липецкой области стартовал пилотный проект по финансированию застройщиков, которые возводят коттеджный посёлок. Однако скоро программу распространят и на всю страну.

"Во второй половине года у нас появится готовый продукт, который сейчас тестируется в одном из регионов", – отметила эксперт.

Условия "Сельской ипотеки"

На кого рассчитана программа?

Льготную ипотеку на ИЖС могут оформить заёмщики до 36 лет, имеющие хотя бы одного ребёнка в возрасте до 19 лет. Но "Дом.РФ" обещает: если программа будет популярной у россиян, её обещают сделать доступной и для остальных категорий населения.

Куда разрешено потратить деньги?

Кредит выдаётся на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется.

Какова максимальная сумма кредита?

Максимальная сумма ипотеки составляет 12 миллионов – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов – для других регионов страны, в том числе Алтайского края. Минимальный первоначальный взнос – 20%. Срок кредитования – до 20 лет.

Когда завершится программа?

Программа будет действовать до 2025 года.