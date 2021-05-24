Четверо рабочих пострадали при падении высотной люльки в Новосибирске

Четверо рабочих пострадали при падении люльки для высотных работ в Новосибирске. Двое человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё один – в крайне тяжёлом.

Как сообщает НГС, причиной падения стал отказ мотора подъёма. Одного парня вытаскивали из-под завалов. По словам очевидцев, у него был виден позвоночник – его реанимировали прямо на месте. У другого – перелом шеи, обеих рук и ноги. Одному из рабочих повезло, и он смог зацепиться за верхний этаж, отделавшись лишь ушибами.

Как отмечают в прокуратуре, ведомство уже инициировало проверку. Причём, по словам очевидцев, люлька сначала накренилась, а после порвались крепления.