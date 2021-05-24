Уровень воды в Алтайском районе приблизился к критической отметке

В реке Обь в Усть-Пристанском районе Алтайского края ожидается подъём воды. Сейчас уровень воды в реке составляет 572 см при критической отметке 580 см.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, за последние сутки уровень воды поднялся на 24 см, а после достижения критической отметки в районе возможны подтопления.

Также уровень воды поднялся в реке Чарыш в районе села Чарышское, а в районе Барнаула на Оби уровень прибавился на 18 см за сутки, составив 511 см.

Как отмечают в ведомстве, сейчас на территории Алтайского края нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков, однако силы и средства МЧС находятся в состоянии повышенной готовности.