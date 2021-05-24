Житель Алтайского края заказал "киллеру" бывшую жену

Против 39-летнего жителя Славгорода возбудили уголовное дело по статье "организация к приготовлению убийства по найму", сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что мужчина готов был заплатить 50 тысяч рублей за убийство бывшей жены. Подыскать исполнителя он предложил своему знакомому. Тот сделал вид, что согласился, но тут же рассказал о преступных намерениях горожанина правоохранителям.

Чтобы собрать достаточно доказательств, силовики решили ввести подозреваемого в заблуждение, что его "заказ" исполнен.

"19 мая 2021 года при встрече организатор передал "исполнителю" часть вознаграждения, — уточнили в ведомстве. — Через несколько дней, узнав, что потерпевшая якобы мертва, он встретился с мужчиной и передал остальную часть денежного вознаграждения. После этого он был задержан".

Славгородца заключили под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.