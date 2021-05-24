Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Москве

Труп новорожденного мальчика обнаружен в мусорном контейнере на юго-западе Москвы. Тело лежало в помойке рядом с жилым домом на Ленинском проспекте.

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, ведомство организовало проверку. В её ходе установят обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Напомним, что в марте тела двух мёртвых новорождённых детей нашли во время сортировки на мусороперерабатывающем заводе в Волгограде.

Тогда следователи установили, что матерью оказалась 37-летняя женщина, которая до последнего списывала все свои симптомы на болезнь, а когда поняла, что беременна, решила не обращаться к врачам.