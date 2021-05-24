37-летний мужчина пропал в Барнауле после майских праздников

37-летний мужчина пропал в Барнауле. По информации поискового отряда "ЛизаАлерт" в Алтайском крае, 12 мая Алексей Голубь ушел из дома и не вернулся.

Согласно сообщению в паблике организации во "ВКонтакте", приметы следующие: рост 185 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в болотного цвета куртку, серо-коричневую кофту, черные спортивные штаны и черные сланцы.

Как сообщает один из подписчиков в комментариях, мужчина часто бывал возле супермаркета "Мария-Ра" на Антона Петрова, 213. Там он регулярно общался с местными жителями, однако комментатор уже давно его не видела.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.