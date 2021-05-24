Такой день. Отставка главы алтайского Минтранса и "потоп" в Барнауле

Глава Министерства транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении. В пресс-службе ведомства подтвердили отставку, добавив, что Дементьев планирует переехать на работу в другой регион страны. Исполняющим обязанности министра транспорта Алтайского края с 26 мая будет Валерий Никитюк, который сейчас занимает должность начальника управления дорожного хозяйства края.

Алтайский край продемонстрировал противоречивые показатели в рейтинге регионов по социальной ориентированности бюджетов. Он стал последним в Сибири по объёму социальных расходов в пересчёте на одного человека, но в то же время вошёл в десятку лучших в стране по доле средств на "социалку" от суммы расходов консолидированного бюджета. Она составила 72,8%. Это лучший показатель в Сибирском федеральном округе.

Барнаульцы пожаловались на подтопление проезжей части улицы Попова в районе остановки "Озёрная". Нештатная ситуация случилась на проспекте Космонавтов – там произошло повреждение на водопроводе диаметром 300 мм.

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР завершил расследование уголовного дела против судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова, обвиняемого во взяточничестве. Судья не признал своей вины, но следователи собрали достаточно доказательств для передачи материалов дела в суд. На имущество обвиняемого стоимостью свыше 10 млн рублей наложили арест.

С 24 мая десятки тысяч жителей Барнаула остаются без горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей по контуру ТЭЦ-3 и малых котельных.

Предварительное голосование "Единой России" стартовало в Алтайском крае. Процедура продлится по 30 мая, на текущий момент принять участие в праймериз онлайн выразили желание почти 50 тысяч выборщиков. Секретарь отделения "Единой России" в Славгороде Ольга Токмакова заявила о том, что снимает свою кандидатуру с праймериз и покидает руководящую должность в местной ячейке.

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости, а местами – пятого класса. По информации ведомства, до 27 мая высокая и чрезвычайная пожароопасность ожидается в западной части региона.