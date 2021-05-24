В АКЗС поддержали ответственность для застройщиков за затягивание сроков строительства

В АКЗС поддержали инициативу управления СКР по Алтайскому краю по введению ответственности для застройщиков в сфере долевого строительства. Следователи предложили ввести меры защиты интересов дольщиков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на то, что контролирующими органами принимаются меры к недопущению нарушений прав дольщиков, это не исключает нарушений застройщиками сроков завершения строительства многоквартирных домов.

В частности, в пресс-службе напомнили ситуации, связанные с домами от ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг", который строил дом на проспекте Ленина, 195а, и АО "Барнаулкапстрой" возводивший ряд объектов по всему Алтайскому краю.

Замруководителя Следственного управления СК по краю Александр Жеребцов, выступая перед депутатами, предложил расширить объём контрольных и надзорных функций региональных органов власти в отношении застройщиков, привлекающих средства граждан по договорам долевого участия.

Он предложил предусмотреть административную ответственность для руководителей строительных организаций, в том числе для учредителей, если они фактически управляют деятельностью компании, за нарушение сроков строительства домов и переноса сроков сдачи квартир.

Кроме того, Жеребцов предложил включать учредителей и директоров недобросовестных компаний-застройщиков в чёрный список, чтобы не дать им получить разрешительные документы на создание нового юрлица по этому профилю. Также, чтобы защитить права граждан, которые в установленные сроки по вине застройщика не могут получить квартиры и им возвращают деньги с эскроу-счетов, предусмотреть возможность возмещения застройщиком ущерба на сумму удорожания квадратного метра жилья.