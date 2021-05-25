Ольга Бузова сняла шорты и сделала горячее фото для фанатов

Звезда "Дома-2", популярная артистка Ольга Бузова порадовала поклонников жарким снимком с отдыха на своей странице в Instagram.

Чтобы продемонстрировать, что она не зря занимается спортом и правильно питается, певица приспустила шорты.

"Меня, вообще, не интересует чужое: ни жизнь, ни постель, ни мнение, – написала Бузова. – Наслаждаюсь только всем своим".

Ранее Бузова вошла в тройку музыкантов, вызывающих наибольшее доверие. К такому выводу пришёл частный исследовательский холдинг "Ромир" на основе опроса 2,4 тысячи жителей страны.

Напомним, в начале мая стало известно, что Бузову положили в одну из московских клиник. Там певица приходила в себя после хирургического вмешательства.