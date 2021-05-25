Ольга Бузова сняла шорты и сделала горячее фото для фанатов

Звезда "Дома-2", популярная артистка Ольга Бузова порадовала поклонников жарким снимком с отдыха на своей странице в Instagram.
Чтобы продемонстрировать, что она не зря занимается спортом и правильно питается, певица приспустила шорты.
"Меня, вообще, не интересует чужое: ни жизнь, ни постель, ни мнение, – написала Бузова. – Наслаждаюсь только всем своим".
Ранее Бузова вошла в тройку музыкантов, вызывающих наибольшее доверие. К такому выводу пришёл частный исследовательский холдинг "Ромир" на основе опроса 2,4 тысячи жителей страны.
Напомним, в начале мая стало известно, что Бузову положили в одну из московских клиник. Там певица приходила в себя после хирургического вмешательства.
Комментарии
Я почему-то так и думал что под одними шортами у неё окажутся ещё одни... Пусть и поменьше...
Очень хорошая статья.
а титьки где? дома оставила?
Раз Не интересует, то грохни свою инсту, и посмотрим сколько проживеш на фонограмме, она живет за счет Подписчиков и рекламы, удивление вызывае почему хозяева Дом2 еще не отжали у нее аккаунт, ведь дураку понятно что накрученые подписчики это заслуга проекта а Не Бузовой
Недавно гордились трудовыми подвигами, а сейчас кто ниже трусы спустит.
т.е. обвисшая *опа это красиво что-ли?
Да нормально там все с опой
Да нормально там все с опой
Да вот только с мозгами чо-та не совсем...
тоже в депутатки метит?
Да вот только с мозгами чо-та не совсем
Она опой больше зарабатывает
"горячее фото" бледной задницы
Новости которые мы заслужили
25.05.2021 07:12
- гость -
а титьки где? дома оставила?
тоже сняла, но в заголовок не попали))