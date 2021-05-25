Диетолог назвала опасность быстрого похудения

Диетолог Лидия Ионова предупредила россиян об опасности быстрого похудения. По её словам, экспресс-диеты приводят к уменьшению объёма воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань "сжигается минимально".

Как рассказала специалист в беседе с НСН, интервальное голодание категорически противопоказано. Она призвала есть "регулярно и без больших пропусков", чтобы не заработать гастрит и язву. Также диетолог назвала оптимальное количество приёмов пищи: 3-4 раза в день с равными промежутками.

Ионова отметила, что из-за особенностей организма все люди худеют по-разному, однако нормальные темпы избавления от лишнего веса – это около двух килограммов в месяц для женщин и трёх-четырех для мужчин.