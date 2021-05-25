Диетолог назвала опасность быстрого похудения

Диетолог Лидия Ионова предупредила россиян об опасности быстрого похудения. По её словам, экспресс-диеты приводят к уменьшению объёма воды, содержимого кишечника и мышц, а жировая ткань "сжигается минимально".
Как рассказала специалист в беседе с НСН, интервальное голодание категорически противопоказано. Она призвала есть "регулярно и без больших пропусков", чтобы не заработать гастрит и язву. Также диетолог назвала оптимальное количество приёмов пищи: 3-4 раза в день с равными промежутками.
Ионова отметила, что из-за особенностей организма все люди худеют по-разному, однако нормальные темпы избавления от лишнего веса – это около двух килограммов в месяц для женщин и трёх-четырех для мужчин.
Комментарии
Язва - вирусное заболевание
Первая фраза на ее сайте - "Похудей за 28 дней!" Смысл статьи - не пользуйтесь бесплатной диетой, идите ко мне с денюжкой.
Если быстро худеть то нужные люди без навара останутся!
25.05.2021 08:30
- гость -
А вы не могли бы раскрыть глубинный смысл ваших глупых слов? Кто такие эти "нужные люди"?
25.05.2021 08:36
- гость -
А вы не могли бы раскрыть глубинный смысл ваших глупых слов? Кто такие эти "нужные люди"?
Это разные похудёлоги которые впаривают свои услуги и свои средства много лет подряд наживаясь на проблеме пришедшего к ним и посути живя за счёт вот таких вот.