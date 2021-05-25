В Барнауле состоялась премьера спектакля о Валерии Золотухине

20 мая в Молодёжном театре Алтая прошла премьера спектакля "Пой, Вовка...". Он основан на творчестве Валерия Золотухина, сообщает пресс-служба мэрии.

Эта история рассказывает о мальчике из деревни, который стал инвалидом и хотел уйти из жизни.

"Но вдруг он услышал по радио, как поёт Сергей Лемешев, и решил стать таким же великим певцом. Поступил на отделение музыкальной комедии ГИТИСа, потом понял, что хочет быть великим артистом, потом – писателем. Он ставил перед собой большие цели и шёл к ним. И каждый раз добивался поставленных задач", – говорит режиссёр спектакля Анатолий Кошкарёв.

Следующий показ состоится 23 июня.