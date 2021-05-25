В Барнауле построят крупнейший в Сибири центр единоборств

Администрация Барнаула и ООО "Атлант" заключили первое в городе концессионное соглашение в социальной сфере. Благодаря ему в краевой столице появится новый спортивный комплекс.

Соглашение подписала замглавы Барнаула по экономической политике Мария Кулагина и директор ООО "Атлант", сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia, депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев.

"Спорткомплекс станет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, входящим в топ-5 самых больших центров ММА в России", – написала Кулагина на своей странице в Instagram.

Общая площадь центра составит более 1000 кв.м. Завершить работы планируют в начале 2022 года.

Общий объём инвестиций в проект ФОКа составит 57,6 млн рублей. Срок соглашения – 15 лет, при этом объект будет находиться в муниципальной собственности.