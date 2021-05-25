В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке берёз

В Алтайском крае полицейские возбудили уголовное дело в отношении местного жителя из-за незаконной рубки деревьев, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл в посёлке Краснодубровском Завьяловского района. Во время проверки анонимного сообщения стражи порядка обнаружили три спиленные берёзы в двух километрах от населённого пункта. Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские нашли свежераспиленные чурки на одном из приусадебных участков.

Подозреваемым оказался 58-летний сельчанин. По предварительной информации, мужчина срубил берёзы и перевёз на личном тракторе к себе домой. С его слов, он планировал деревьями топить баню.

"В качестве доказательств полицейские изъяли спилы деревьев, трактор с телегой, бензопилу и 130 чурок березы. Ущерб от его действий в настоящее время устанавливается", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".