На Алтае доверчивая уборщица перевела лжебанкирам 250 тысяч рублей

В Алтайском крае 27-летняя школьная уборщица обратилась в полицию с сообщением о краже 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В беседе с правоохранителем девушка пояснила, что знала о схемах мошенничества, но позвонивший ей незнакомец, представившийся сотрудником банка, был настолько убедителен, что у неё не возникло сомнений в его словах.

"Сначала он спросил, оформляла ли девушка кредиты в банке. После того как потерпевшая ответила отказом, мошенник напугал её, что, скорее всего, на неё уже оформили кредит, о котором она даже не знает", – говорится в сообщении.

Поверив недоброжелателю, девушка сообщила ему коды доступа. В результате аферисты сначала оформили на неё кредит в размере 250 тысяч рублей, а потом сняли кредитные деньги с карты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств".