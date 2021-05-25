Алтайские железнодорожники установили рекорд по отправке тяжеловесных поездов

Алтайские железнодорожники 21 мая сформировали и отправили 36 тяжеловесных поездов, каждый из которых весит 7-9 тысяч тонн. Это абсолютный рекорд станции и региона за всё время.

В 2020 году со станции в среднем в сутки железнодорожники отправляли 24 тяжеловесных состава. Всего с начала года в Алтайском крае сформировано 3647 тяжеловесных поездов, в том числе 733 весом девять тысяч тонн.

"Развитие тяжеловесного движения поездов входит в число приоритетных направлений, позволяющих увеличить провозную способность на самых грузонапряжённых участках железных дорог России. Станция Алтайская – важнейшее звено в организации перевозочного процесса как в регионе, так и на железной дороге в целом", – сообщает официальный сайт региона.