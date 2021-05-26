Откуда берутся деньги: как научить ребёнка копить и тратить с умом

Каждый родитель хочет, чтобы ребёнок вырос финансово грамотным: знал цену деньгам и умел себя обеспечивать. Авторы книг о финансах сходятся во мнении, что начинать нужно с ранних лет. Тогда ребёнок легко и на всю жизнь усвоит принципы, которые помогут ему подружиться с деньгами.

"Читай-город" сделал подборку книг, в основе которых – простые советы, они помогут в воспитании финансовой грамотности ребёнка и сформируют у него позитивное отношение к деньгам.

Рассказывайте добрые истории

Дети быстро перенимают всё, о чём вы говорите. Поэтому нельзя говорить о ценности денег через жалобы, что их мало или как тяжело их зарабатывать. Так вы не достигаете желаемого эффекта, а наоборот – настраиваете ребёнка не быть успешным.

Бодо Шефер, автор бестселлера о финансовой грамотности для детей "Пёс по имени Мани", говорит: "Важно не количество денег, а то, как мы обращаемся с тем, что у нас есть на данный момент". Эту книгу уже оценили маленькие читатели и их родители по всему миру. Добрая история о лабрадоре – финансовом гении учит не только обращению с деньгами, но и принципам мышления успешного человека. Ребёнок узнает всё, что нужно в форме увлекательной истории.

Говорите о сложном простыми словами

Не надо ждать "сознательного" возраста, когда ребёнок будет способен понять сложные вещи. Дело не в том, о чём вы с ним говорите, а в том – как. Так, книга "Деньги и бизнес для детей" написана специально для читателей от семи лет и старше. При этом она доступно рассказывает, как устроена экономика, как зарабатывать деньги, кто такие инвесторы и бизнесмены, как научиться копить деньги, вкладывать их и разумно тратить. Это издание и многим взрослым читателям пригодится.

Используйте подарочные сертификаты

Вместо денег вручите ребёнку сертификат и отправьте за самостоятельными покупками. При этом вы сами установите сумму и определите магазин, а ребёнок сможет применить свои знания и умения на практике. Например, выберет несколько книг в магазине "Читай-город" с помощью "Личной карты читай-агента", созданной специально для детей.

Такой аналог карманных денег научит ребёнка принимать самостоятельные решения, сравнивать количество денег на карте с ценами, общаться с кассиром и расплачиваться за покупки. Другими словами – совершать полный цикл покупки, включая получение удовольствия от новой книги.

Доверяйте ребёнку простые задачи

Знать теорию – хорошо, но её важно применять на практике. "Одно только прочтение книг не приведёт к результатам. Нужны ещё постоянная работа ребёнка над собой и применение полученных знаний. В эти моменты будьте рядом со своими детьми, помогайте им", – говорит Алексей Гридин, автор книги "Обращайся с деньгами "по-взрослому". Финансовая грамотность для детей от мобайликов". Сказочные герои мобайлики научат ребёнка совершать небольшие покупки, выбирать нужное из ряда подобных вещей, сравнивать цены и принимать решения. Ваша задача – быть рядом и хвалить за приложенные усилия.

Ещё одна отличная книга по теме – "Удивительные приключения в стране Экономика".

Говорите с детьми о деньгах

Частая ошибка родителей – ограждать детей от семейного бюджета, потому что они ещё маленькие. Наоборот, им будет полезно участвовать в обсуждении покупок, учиться высказывать своё мнение и делиться впечатлениями от своего первого обращения с деньгами.

Не ругайте их за ошибки – лучше хвалите за попытки. Канадская писательница Кира Вермонд, автор книги "Как работают деньги. Ты и бизнес" сама начала зарабатывать ещё подростком. Прочитайте эту книгу вместе с ребёнком и обсудите свои впечатления. Это не только научит его обращаться с деньгами, но и подарит вам ценные моменты близкого общения.