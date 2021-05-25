Партия "Новые люди" и ВЦИОМ подвели итоги исследования предпринимательской активности среди молодёжи. Его провели по заказу партии в апреле 2021 года. В опросе приняли участие 1600 респондентов – граждане России в возрасте от 12 до 60 лет. Результаты говорят о том, что 60 % россиян хотели бы стать предпринимателями. Доля родителей, которые хотели бы, чтобы их дети открыли собственный бизнес, оказалась ещё выше – 62%.

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров отметил, что основные причины, по которым россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация. Сдерживают их три основных фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса и административные барьеры.

Немаловажно, что 82% жителей России сказали, что школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. "Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик – государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система не реагирует", – отметил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Он добавил, что предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать. Лидер "Новых людей" основал фонд "Капитаны", где работает программа обучения предпринимательству. Её планируют масштабировать на всю страну. При этом наставниками будут выступать не столько педагоги, сколько сами предприниматели, готовые делиться опытом.

"О необходимости развивать молодёжное предпринимательство говорят давно. Вместе с тем далеко не всегда школьники и студенты знают, как можно открыть собственное дело и где получить помощь. У алтайской молодёжи большой запрос на такую информацию, многие рассматривают собственный бизнес не только как источник дохода, но и как средство самореализации. Начинающие предприниматели всегда приходят со свежими идеями. Развитие молодёжного предпринимательства может дать толчок развитию всей региональной экономики", – считает алтайский политик и общественник, сторонник партии "Новые люди" Владислав Вакаев.