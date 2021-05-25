Ещё два человека заболели коронавирусом в Горном Алтае

За прошедшие сутки в Горном Алтае выявили два новых случая заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает оперативный штаб республики.

Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в регионе выросло до 16 975. Выздоровел из этого количества 16 601 человек, в том числе 11 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 278 заражённых коронавирусом. Непосредственно от COVID-19 скончались 237 человек.

Напомним, в Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 62 случая COVID-19, ещё восемь пациентов скончались. Общее число заражений в регионе выросло до 51 283, а количество смертей достигло 3178.