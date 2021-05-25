Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею. Соревнования проходят в Риге. В понедельник, 24 мая, в третьем матче группового этапа россияне уступили сборной Словакии со счётом 1:3.

В двух первых поединках турнира команда Валерия Брагина последовательно выиграла у сборных Чехии – 4:3 и Великобритании – 7:1. Пока россияне занимают третье место в группе "А". В среду, 26 мая, российская сборная встретится с командой Дании.

Пока неудачно выступают в чемпионате родоначальники хоккея – канадцы. Сборная страны кленового листа потерпела уже три поражения подряд. После проигрыша на старте турнира латышам со счётом 0:2 последовали поражения от сборных США – 1:5 и Германии – 1:3.

В следующем туре, 26 мая, Канада встретится с Норвегией. Теперь даже победа над скандинавами может не помочь канадским хоккеистам пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.