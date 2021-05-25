Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею. Соревнования проходят в Риге. В понедельник, 24 мая, в третьем матче группового этапа россияне уступили сборной Словакии со счётом 1:3.
В двух первых поединках турнира команда Валерия Брагина последовательно выиграла у сборных Чехии – 4:3 и Великобритании – 7:1. Пока россияне занимают третье место в группе "А". В среду, 26 мая, российская сборная встретится с командой Дании.
Пока неудачно выступают в чемпионате родоначальники хоккея – канадцы. Сборная страны кленового листа потерпела уже три поражения подряд. После проигрыша на старте турнира латышам со счётом 0:2 последовали поражения от сборных США – 1:5 и Германии – 1:3.
В следующем туре, 26 мая, Канада встретится с Норвегией. Теперь даже победа над скандинавами может не помочь канадским хоккеистам пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.
Комментарии
Да до сих пор на валидоле........
Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали
Над канадой потешаются,но у канады 7-8 состав пролетает,а у РФ 2ой состав не вывозит словаков.
Этим мальчикам следует платить среднюю зарплату по стране, и только за каждый выигранный матч добавлять премию. А то платят им миллионы а выхлопа ноль, зато разгульный образ жизни у них. При таком подходе никогда не будут они побеждать.
Канада вылетит из этой лиги в низший дивизион. Эфиопия станет чемпионом мира
Почему бы Амику не хочет осветить факт участия за сборную Казахстана нашего барнаульца с Горы - Егора Петухова. Того самого который выходил маленьким на лед как символ Мотора?
25.05.2021 12:49
- гость -
с футболистами перепутал