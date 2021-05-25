Вратарь сборной России по футболу сравнил Горный Алтай и Альпы

Вратарь сборной России сравнил Горный Алтай и Альпы. Сейчас воспитанник барнаульского футбола Юрий Дюпин в районе австрийской коммуны Нойштифт-им-Штубайталь в составе национальной команды готовится к чемпионату Европы.

По словам игрока, Альпы напоминают Горный Алтай, только в Австрии немного красивее.

Напомним, Дюпин начинал свою карьеру в барнаульском "Динамо". Затем играл за "Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк), СКА (Хабаровск), "Кубань" (Краснодар), "Анжи" (Махачкала). С 2019 года защищает ворота "Рубина".

Ранее сообщалось, что уроженца Алтайского края Александра Соболева признали лучшим футболистом марта 2021 года в Российской премьер-лиге.