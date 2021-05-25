Белорусским авиакомпаниям запретили летать в Европу

Лидеры Евросоюза поручили принять меры для запрета полётов белорусских самолётов на территории ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
"Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полётов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний", – сказано в документе.
В выводах обсуждений европейского саммита также сказано, что европейским перевозчикам посоветовали не летать в воздушном пространстве Белоруссии.
Решение принято после инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске.
Напомним, что Белоруссию также лишили права принимать матчи чемпионата мира по хоккею. От спонсирования матчей, которые будут проходить в стране, отказался генеральный спонсор.
Комментарии
Самое прикольное что про "В Индии зафиксировали случай «желтого грибка»" я знаю уже почти все ... так как эта новость в топе, а вот изза чего "инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске" и почему не летают самолеты над Беларусью, могу узнать только в иностранных сми ((( вот такой у нас интернет.
Мукормикоз, грибок чёрный
В «наших» сми вообще не слова об инциденте
Лукашонок похуже грибка будет - не выведешь.
одни проблемы от этих лидеров диктаторов.
Узурпатор
Красавцы беларусы. Элегантно и вполне законно. Обязан был самолет сесть по международным правилам? Он сел? А то, что на борту оказались нужные люди.... случайность)))
25.05.2021 14:03
- гость -
врете нагло. все сми писали про маленького наглеца прищученного Лукой. По мне так 15 лет мало засранцу.
вчера по всем каналам тв этот инцидент рассматривали, все законно.
25.05.2021 14:29
- гость -
извините, тв не смотрю ((
Уже международники подтвердили, всё законно, до последней запитой. Вой стоит, знает много паренёк, изъяли ноутбук, где может находится много интересного.
у узурпаторов цель одна - любой ценой удержаться у власти
Мы тут посовещались и есть мнение не летать над Белоруссией.Потаму что петросевич.Есовцы похоже препараты компанией принимают...