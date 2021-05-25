В России предложили создать новую категорию льготников

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ввести новую льготу для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребёнка. Соответствующее письмо он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Фёдоров отметил, что в настоящее время льгота на земельный налог есть у ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР и России, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. Её депутат предлагает распространить на усыновителей или опекунов. Сама льгота заключается в уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров.

В документе предполагаются, что пользоваться ею семьи смогут до наступления совершеннолетия ребёнка, пишет RT.

Напомним, что с 11 мая в России упростили предоставление социальной поддержки. Людям теперь не придётся писать заявления на льготы и выплаты.