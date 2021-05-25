Елена Яковлева и Татьяна Лютаева: кто из звёзд приедет на Шукшинский кинофестиваль

Стали известны первые артисты, которые приедут в 2021 году на Шукшинский кинофестиваль, который пройдёт с 20 по 24 июля. Несмотря на пандемию, мероприятия состоится в привычном формате. На горе Пикет соберутся тысячи поклонников творчества Василия Шукшина.

Как рассказала журналистам министр культуры края Елена Безрукова, в рамках мероприятия покажут спектакль "Вражда" с участием Елены Яковлевой и Татьяны Лютаевой. Также они примут участие в фестивале. Кроме того, известно, что на Алтай прилетят режиссёр Кирилл Зайцев и Анна Уколова. Это не полный список гостей. Он станет известен в июне.

Сейчас организаторы формируют конкурсную программу. На почту оргкомитета пришли заявки из Ирана, Латвии, Италии, Казахстана, Республики Беларусь, Украины. Есть фильмы совместного производства, с такими странами, как Италия, Бельгия, Финляндия, Китай, Испания, Индонезия.

Отбор киноработ будет проводить эксперт Нина Кочеляева, которая занимается тем же на Московском кинофестивале. В качестве открытия уже выбрали кинофильм "Земля Эльзы", съёмки которого проходили на Алтае.

Из писателей своё участие подтвердили Григорий Служитель и Павел Селуков.

"В этом году мы меняем географию фестиваля. Часть мероприятий, которые мы проводили в Белокурихе, в этом году перенесём в Бийск. Там будет проведена достаточно большая палитра Шукшинских дней на Алтае, это дань исторической справедливости участия Бийска в этом мероприятии, и связи города с именем Шукшина. Таким образом, Барнаул, Бийск и Сростки станут главными точками проведения этого фестиваля", – сказала Безрукова.

Что касается сербского режиссёра Эмира Кустурицы, то его приезд под сомнением. Он обещал прилететь на Алтай в 2020 году, но фестиваль отменили из-за коронавируса. Эмир Кустурица – культовый сербский режиссёр, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник рок-группы The No Smoking Orchestra. Со своим ансамблем он активно гастролирует по России.

В последние годы Кустурица редко снимает удачные картины, но активно занимается публичной деятельностью. Является сторонником президента России Владимира Путина.