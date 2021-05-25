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ВТБ выдал жителям Алтайского края более трех миллиардов рублей по ипотеке с господдержкой

, ИА "Амител"
Май-июнь 2021 года – оптимальное время, чтобы оформить жилищный кредит
Фото: krsk.kp.ru

Фото: krsk.kp.ru

За время работы программы "Ипотека с господдержкой" ВТБ выдал в Алтайском крае свыше двух тысяч кредитов на 3,6 млрд рублей. С начала текущего года жители региона оформили около 550 сделок на сумму более 1 млрд рублей

Регионами-лидерами в рамках программы стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край. Размер среднего ипотечного кредита – около 3,3 млн рублей, первоначального взноса – порядка 33%. 

"Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков. Наши клиенты оформляют по ней каждый третий кредит, а с середины мая могут сделать это по сниженной ставке", – комментирует заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин.

По прогнозам ВТБ, российские банки за первое полугодие 2021 года выдадут более 1,6 трлн рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом. Дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата госпрограммы после 1 июля. По словам Евгения Дячкина, можно предположить, что сейчас – оптимальный момент для оформления жилищного кредита в этом году.

Ранее ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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