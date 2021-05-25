Роскомнадзор внедрил нейросети для мониторинга запрещённого контента

Роскомнадзор внедрил искусственный интеллект для повышения скорости и точности выявления запрещённого контента в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с применением нейросетей возрастает мощность системы мониторинга, а также повышается объём обрабатываемой информации "в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду и т.п." Новые программы способны проверять свыше 11,7 млн текстов в сутки, а запрещённая информация определяется с точностью не ниже 85%.

После этого подозрительный контент направляется на проверку экспертам. Применение технологий ИИ позволило повысить их производительность более чем в 14 раз, подчеркнули в РКН.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что могут применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. По информации ведомства, компания не в полной мере удовлетворяет требования по удалению запрещённого контента.