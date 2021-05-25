Роскомнадзор внедрил нейросети для мониторинга запрещённого контента

Роскомнадзор внедрил искусственный интеллект для повышения скорости и точности выявления запрещённого контента в интернете, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что с применением нейросетей возрастает мощность системы мониторинга, а также повышается объём обрабатываемой информации "в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду и т.п." Новые программы способны проверять свыше 11,7 млн текстов в сутки, а запрещённая информация определяется с точностью не ниже 85%.
После этого подозрительный контент направляется на проверку экспертам. Применение технологий ИИ позволило повысить их производительность более чем в 14 раз, подчеркнули в РКН.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что могут применить к сервисам Google меры по замедлению трафика. По информации ведомства, компания не в полной мере удовлетворяет требования по удалению запрещённого контента.
Комментарии
Ну все, пипец интернету... Все заблокируется и даже сайт роскомнадзора... Спецы то знатные и проверенные... Куда свои ручки приложат, так сразу там все работать перестает...
Пипец тик-току, там мелкие девчонки в маминых нарядах танцуют, эксперды, почувствовав легкое возбуждение, признают это детской порнографией.
РКН - это вертухай на сторожевой вышке, самый вредоносный вирус.
всегда подозревал, что с Павсекакушкой что-то не так. бинго! он мелких девченок в тик-токе разглядывает. извращуга поганая...
"он мелких девченок в тик-токе разглядывает"
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Дурилка ты! Это по телевизору показывали - типа ужас-ужас(!), шо дети выкладывают.
Павсекакушка, так ты ещё и телевизор смотришь? Точно неадекват...