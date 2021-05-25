В России сократилось число заключённых

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что число заключённых российских колоний и СИЗО продолжает сокращаться. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на 1 мая 2021 года численность содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы составила 478,2 тысячи человек. Лебедев отметил, что это происходит благодаря "гуманизации законодательства".

Для сравнения: в 2019 году в исправительных учреждениях находились 523,9 тысячи заключённых, а в 2018-м – 563,2 тысячи.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в 2020 году в России снизилось количество подростковых преступлений более чем на 7% по сравнению с 2019-м.