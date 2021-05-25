В России сократилось число заключённых

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что число заключённых российских колоний и СИЗО продолжает сокращаться. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на 1 мая 2021 года численность содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы составила 478,2 тысячи человек. Лебедев отметил, что это происходит благодаря "гуманизации законодательства".
Для сравнения: в 2019 году в исправительных учреждениях находились 523,9 тысячи заключённых, а в 2018-м – 563,2 тысячи.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в 2020 году в России снизилось количество подростковых преступлений более чем на 7% по сравнению с 2019-м.
Комментарии
Лебедев отметил, что это происходит благодаря "гуманизации законодательства".
вот только для кого
а то судя по новостям от амика как не находка, так сразу кража )))
Численность населения резко сократилась, пропорционально и число заключенных, законодательство здесь роли не играет, оно ужесточилось.
25.05.2021 17:15
- гость -
законодательство здесь роли не играет, оно ужесточилось.
Ну и что. От судьи зависит, погрозят ли только пальчиком, либо сядет. Дадут условно и пойдет дальше пьяный от безнаказанности гадить. И так либо пока он кого не прибьет, либо его. А в отчете опять цифра "гуманизации" повысится. Вот только цифры по снижению гуманного отношения к потерпевшим нигде не пишут.
Это мы и сами видим по тому кто становится депутатами всех уровней , руководителями и др. "известным" людям : по ним тюрьма плачет , а они неприкосновенности себе добывают .
Это когда по удо выпустили маньяков, а они за старое взялись?
кажется на амике писали об этом
Странное дело, количество заключенных снижается, а преступность растет
amic.ru/news/482329/