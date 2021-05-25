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Новости

В России сократилось число заключённых

, ИА "Амител"
По мнению председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, это происходит благодаря "гуманизации законодательства"
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что число заключённых российских колоний и СИЗО продолжает сокращаться. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на 1 мая 2021 года численность содержащихся в учреждениях уголовно-исправительной системы составила 478,2 тысячи человек. Лебедев отметил, что это происходит благодаря "гуманизации законодательства".

Для сравнения: в 2019 году в исправительных учреждениях находились 523,9 тысячи заключённых, а в 2018-м – 563,2 тысячи.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что в 2020 году в России снизилось количество подростковых преступлений более чем на 7% по сравнению с 2019-м.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

25.05.2021 16:59
- гость -

Лебедев отметил, что это происходит благодаря "гуманизации законодательства".

вот только для кого
а то судя по новостям от амика как не находка, так сразу кража )))

25.05.2021 17:15
- гость -

Численность населения резко сократилась, пропорционально и число заключенных, законодательство здесь роли не играет, оно ужесточилось.

25.05.2021 17:22
- гость -

25.05.2021 17:15
- гость -

законодательство здесь роли не играет, оно ужесточилось.

Ну и что. От судьи зависит, погрозят ли только пальчиком, либо сядет. Дадут условно и пойдет дальше пьяный от безнаказанности гадить. И так либо пока он кого не прибьет, либо его. А в отчете опять цифра "гуманизации" повысится. Вот только цифры по снижению гуманного отношения к потерпевшим нигде не пишут.

25.05.2021 17:31
- гость -

Это мы и сами видим по тому кто становится депутатами всех уровней , руководителями и др. "известным" людям : по ним тюрьма плачет , а они неприкосновенности себе добывают .

25.05.2021 17:31
- гость -

Это когда по удо выпустили маньяков, а они за старое взялись?
кажется на амике писали об этом

25.05.2021 17:56
- гость -

Странное дело, количество заключенных снижается, а преступность растет

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