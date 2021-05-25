Власти РФ хотят увеличить срок службы электроники до 10 лет

В правительстве обсудят внедрение еврорегламента на производство электроники с увеличенным сроком службы до 10 лет. Инициатором обсуждений стало Министерство природных ресурсов России.
Как отмечает представитель вице-премьера Виктория Абрамченко, в ведомстве указали на вступившие в силу в Европе правила, по которым производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ремонту и выпускать комплектующие в течение 7-10 лет.
РБК сообщает, что пока речь идёт лишь о бытовой технике, однако в скором времени закон может распространиться на смартфоны и ноутбуки.
При этом производители техники отмечают, что зачастую покупатели меняют гаджеты не по причине поломки, а из-за того, что они морально устаревают и сильно уступают новым моделям.
Комментарии
Это будет хорошо. Потому что сейчас покупаешь, например, смартфон. А потом года через 3-4 в нём что-то ломается, и уже никто не берётся ремонтировать...
25.05.2021 16:41
Виктор
Это будет хорошо.
ага, только китайцев об этом проинформировать надо )))
Но это может коснуться лишь техники, выпускаемой в России. Т.е. совсем небольшого процента. Я вот с трудом могу вспомнить, какую бытовую технику у нас производят. Стиралки Siemens завод вроде был и стиралки BEKO, по словам мастеров максимум лет на пять беко хватает. Короче идея хорошая, осталось наладить производство МНОЖЕСТВА наименований бытовой техники, а не нескольких десятков.
А смартфоны и компы меняют не из-за того, что они поломались, а из-за морального устаревания. У меня смарт 6 с половиной лет служил верой и правдой. А поменял на новый в основном из-за того, что софт современный уже не тянул.
25.05.2021 17:19
Мимопроходящий
Завод Ротор делает мясорубки, сушилки овощей и еще много чего
А вот как раз Siemens и BEKO собирают из Китайских комплектующих, так что от них ничего не зависит