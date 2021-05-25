Власти РФ хотят увеличить срок службы электроники до 10 лет

В правительстве обсудят внедрение еврорегламента на производство электроники с увеличенным сроком службы до 10 лет. Инициатором обсуждений стало Министерство природных ресурсов России.

Как отмечает представитель вице-премьера Виктория Абрамченко, в ведомстве указали на вступившие в силу в Европе правила, по которым производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ремонту и выпускать комплектующие в течение 7-10 лет.

РБК сообщает, что пока речь идёт лишь о бытовой технике, однако в скором времени закон может распространиться на смартфоны и ноутбуки.

При этом производители техники отмечают, что зачастую покупатели меняют гаджеты не по причине поломки, а из-за того, что они морально устаревают и сильно уступают новым моделям.