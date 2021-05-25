Экс-директора школы осудят за наезд на ученика в Алтайском крае

Прокуратура Калманского района Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-директора Бурановской средней образовательной школы. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью с оставлением места преступления.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в ходе предварительного следствия установлено, что бывший директор школы, двигаясь по улице Ерушева в селе Бураново, выехал на встречную полосу неподалёку от территории школы и наехал на ученика.

В результате ДТП школьник получил тяжкий вред здоровью. Водитель не оказал пострадавшему медицинскую помощь, не вызвал скорую оставил место ДТП. Кроме того, он попытался скрыть следы происшествия на повреждённом автомобиле.

Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в Калманский районный суд.