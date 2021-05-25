В посёлках Спутник и Авиатор ремонтируют дорогу

Дорожники продолжают ремонтировать полотно в посёлках Спутник и Авиатор. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

23 мая рабочие приступили к фрезерованию повреждённого слоя асфальта по улице Смоленской в границах улиц 1-й и 2-й Малиновых. А на улице Смородиновой работает экскаватор: здесь копают траншею под бортовой камень.

Всего в посёлках отремонтируют пять участков дорог. Кроме Смородиновой и Смоленской, капремонт ожидает улицы Малиновую (от Соловьиной до Декоративной), 1-ю Малиновую (от Кедровой до Смоленской) и Авиаторов (от Декоративной до 2-й Малиновой).

Всего на выполнение работ планируют потратить 34,71 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дорогу Батурово – Киприно – Юдиха в Шелаболихинском районе реконструируют в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".