Накопать на статью: "Ростелеком" напомнил об ответственности за повреждение кабеля

С началом летнего сезона "Ростелеком" в Алтайском крае фиксирует рост случаев повреждения кабеля в охранной зоне линий связи. Компания предупреждает строительные организации и частных лиц: за несогласованные работы придётся нести ответственность.

"Пик повреждений традиционно приходится на лето, когда строительные и ремонтные работы в активной фазе. Каждый раз мы призываем организации и жителей края согласовывать работы в охранной зоне кабеля. Вызов специалиста и подготовка документов для согласования работ бесплатные. В большинстве случаев порыв сети происходит неумышленно, организации и частные лица добровольно компенсируют ущерб. Но иногда, чтобы привлечь к ответственности, приходится обращаться в полицию", – сказал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Все работы, связанные с вскрытием грунта рядом с кабельными трассами, должны быть согласованы с органами исполнительной власти города или района. Более того, на них обязательно должен присутствовать владелец линий связи. Раскопки в охранных зонах выполняют только с помощью лопат, без резких ударов. Применение землеройной техники и ударных механизмов в охранной зоне запрещено.

В апреле и мае случаи повреждения кабеля произошли в Бийске, Славгороде, Камне-на-Оби и Новоалтайске. Например, в Камне-на-Оби местная строительная организация оборвала сразу два кабеля на опорах ЛЭП. Пока шли аварийно-восстановительные работы, горожане оставались без интернета. В Славгороде одна из строительных организаций во время отсыпки щебня из большегрузного транспорта повредила линии связи в районе улиц 60 лет ВЛКСМ и Космонавтов. Полиция ищет виновника.

В 2020 году организации края совершили 27 повреждений кабельных линий связи "Ростелекома". Вместе с полицией компания нашла нарушителей и взыскала с них более полумиллиона рублей.

Напоминаем, сообщить о повреждениях, несанкционированных работах или получить консультацию можно круглосуточно по бесплатной горячей линии 8 800 350 0022.