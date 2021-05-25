Алтайский край вошёл в топ-10 регионов с наименьшим давлением на бизнес

Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России с наименьшим давлением на бизнес. По оценке федерального бизнес-омбудсмена Бориса Титова, регион переместился с 62-го на шестое место за 2020 год.

Как отмечают на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, при составлении рейтинга использовалось несколько показателей – доля предупреждений от общего числа наказаний; доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору; доля штрафов, наложенных без проведения плановых и внеплановых проверок; размер "административного налога" (сумма наложенных штрафов).

По результатам индекса давления первое место заняла Ульяновская область. Второе место – Удмуртия. В пятёрку вошли Адыгея, Калужская и Тюменская области. Далее следуют Алтайский край, Кировская область, Краснодарский край, Башкирия и Калмыкия.

Согласно статистике, в целом количество проверок по России снизилось с 992 до 402 тысяч на федеральном уровне, с 307 до 118 тысяч – на региональном и с 49 до 15 тысяч – на муниципальном. При этом количество случаев причинения вреда подведомственными субъектами не изменилось.

При этом больше всех контроль и надзор сократил Роспотребнадзор – ведомство снизило долю организаций, подвергнутых контролю и надзору (на 14,6%), штрафы по экономическим статьям (на 1,2 млрд рублей), долю предупреждений (на 1,3%, до 13,8%), однако нарастило долю штрафов, наложенных вне проверок (+ 23,7%).