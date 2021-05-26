И.о. главы Минтранса рассказал о строительстве обхода Павловска и дороге на Кулунду

Исполняющий обязанности министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк во время онлайн-форума 25 мая на сайте правительства региона рассказал, какие дороги отремонтируют в 2021 году. Изначально планировалось, что о плане работ расскажет Александр Дементьев, но министр неожиданно ушёл в отставку.

Как сообщил Никитюк, в этом году дорожный фонд края превысит 10 миллиардов рублей. Среди важных объектов и.о. министра называл реконструкцию восьмикилометрового обхода села Павловска, которая закончится к осени этого года. По словам Никитюка, чтобы дорога лучше справлялась с существующей нагрузкой, основание усилят по технологии холодной регенерации, затем уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, обочины укрепят, заменят знаки, установят 1,6 км барьерного ограждения и нанесут разметку из долговечного термопластика. Аналогичные работы пройдут на участке у села Закладного Романовского района (с 225-го по 229-й километр).

Также и.о. главы Минтранса заявил, что в 2021 году начнётся ремонт новой федеральной трассы Барнаул – Павлодар. В частности, обновление одного из самых проблемных участков – от села Мамонтово в сторону Кулунды (178-й – 185-й километр). Здесь предстоит практически полностью переустроить конструкцию дорожной одежды. Изыскания показали, что она ослаблена, в том числе и из-за близкого расположения грунтовых вод к поверхности, поэтому принято решение применить современный материал – 3D-гидроматы, которые полностью отсекут воду от конструкции.

Также стартуют работы в районе села Буканского на отрезке с 158-го по 167-й километр, выполнить их планируется до конца 2022 года. На 13-километровом участке перед Кулундой выполнят устройство защитных слоёв – это повысит ровность и коэффициент сцепления колёс с дорогой, а также убережёт от разрушения нижние слои дорожной одежды.

Ещё Никитюк анонсировал строительство новой дороги из Барнаула в Павлодар на участке, проходящем по территории Ключевского (316-й – 343-й км) и Кулундинского (346-й – 362-й км) районов. Сейчас там щебёночное покрытие. В ближайшее время начнутся работы по проектированию. Проект будет реализовываться поэтапно. Строительно-монтажные работы по приведению в нормативное состояние данного участка автомобильной дороги запланированы на период с 2023 по 2027 год.

Напомним, Валерий Никитюк стал исполняющим обязанности главы Минтранса Алтайского края с 25 мая. Предыдущий руководитель ведомства Александр Дементьев неожиданно написал заявление об увольнении.