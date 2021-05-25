Киножурнал "Хочу все знать!" перезапустят для онлайн-кинотеатра

Онлайн-кинотеатр "Кинопоиск HD" покажет новый сезон научно-популярного киножурнала "Хочу все знать!". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени Горького.

"Продюсерский центр Киностудии имени Горького гордится возможностью возродить любимый отечественный киножурнал — сделать его актуальным для нового поколения вместе с "Яндексом" <...> Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным, и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", — сказано в пресс-релизе.

Премьера состоится 1 июня. В первом сезоне будет 36 эпизодов по 12 минут.